/Поглед.инфо/ Ескалацията на напрежението в Близкия изток породи опасения в международната общност относно глобалната продоволствена сигурност.

Максимо Тореро Кълън, главен икономист на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО), заяви в интервю за Китайската медийна група, че въздействието на конфликта върху пазара на храни няма да се отрази веднага върху предлагането, но може постепенно да се предаде чрез разходите за селскостопанско производство. Това ще окаже влияние върху световния пазар на храни в бъдеще.

Продължителността на конфликта ще определи степента на въздействие, тъй като съответните търговски пътища включват приблизително 35% от световния обем на търговията с петрол, 20% до 30% от торовете, 25% от природния газ и 45% от сярата (важна за производството на фосфатни торове). Всичко това ще засегне пряко земеделските производители, заяви Кълън.

„Що се отнася до това кои държави ще бъдат най-засегнати, това ще бъдат страните, които разчитат на внос на храни. Ако цените на храните се повишат до края на тази или следващата година, те ще трябва да плащат по-високи разходи за внос. Следователно, най-уязвимите групи, тези, които са най-зависими от вноса на храни, ще бъдат най-засегнати“, добави той.