/Поглед.инфо/ По данни на Държавната имиграционна администрация по време на тазгодишното празнуване на Пролетния фестивал органите за граничен контрол в цялата страна са проверили общо 17,796 млн. китайски и чуждестранни граждани, които са влезли и излезли от страната, като средно на ден те са били 1,977 млн. души, което е с 10,1% повече от миналогодишния празник.

Сред тях жителите на континенталната част на страната са извършили 9,514 млн. влизания и излизания, което представлява среднодневно увеличение от 10,2 % в сравнение с миналата година. Чужденците са направили 1,313 млн. пътувания, което представлява среднодневно увеличение от 21,8%.