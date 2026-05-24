Абонирай се
Поглед към Китай

Хъ Лифън призова за по-тясно сътрудничество и регионална интеграция в рамките на АТИС

/Поглед.инфо/ В изказване през 32-рата среща на министрите на търговията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), която се провежда в град Суджоу, вицепремиерът Хъ Лифън представи основните приоритети на Пекин за икономическото развитие и стабилността в региона.

Поглед Инфо 2414 прочитания
Хъ Лифън призова за по-тясно сътрудничество и регионална интеграция в рамките на АТИС
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Той отбеляза, че на фона на безпрецедентните за изминалото столетие и ускорени глобални промени, единственият начин държавите членки на организацията да насърчат общия просперитет и да постигнат отворено, висококачествено, балансирано и сигурно развитие е чрез твърдо придържане към принципите на взаимно уважение, взаимно доверие и взаимноизгодно сътрудничество.

Хъ Лифън подчерта, че Китай има пълна готовност да работи с всички партньори от АТИС за засилване на комуникацията и диалога в нововъзникващите сектори. Той допълни, че Пекин ще продължи да оказва подкрепа за реформирането на Световната търговска организация и ще съдейства за прагматичното и гъвкаво напредване на регионалната икономическа интеграция.

По думите му постиженията на модернизацията от китайски тип ще продължат да дават допълнителна положителна енергия в развитието на икономиката както в Азиатско-тихоокеанския регион, така и в глобален мащаб.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.
Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България
Препоръчано събитие

Проф. Дарина Григорова: Войната за историята, краят на стария Запад и бъдещето на България

📍 СРЕЩА НА ЖИВО С ПРОФ. ДАРИНА ГРИГОРОВА

📅 03 юни 2026 г. (сряда)
🕖 19:00 ч.
📌 Студиото на Поглед.инфо, пл. „Славейков“ №4-А, ет.2

Поглед.инфо ви кани на специална среща-разговор с проф. Дарина Григорова – една от най-разпознаваемите, ярки и безкомпромисни фигури в българската историческа и геополитическа мисъл.

Това няма да бъде телевизионно интервю.
Няма да има предварително написани въпроси.
Няма да има забранени теми.

Ще говорим открито за войната в Украйна, Русия и Европа, кризата на Запада, подмяната на историята, бъдещето на България, разрушаването на националните държави и новия световен ред, който вече се изгражда пред очите ни.

Публиката ще има възможност да задава въпроси директно към проф. Дарина Григорова и да участва в жив разговор без цензура и без посредници.

Очаква ви среща с човек, който не повтаря опорни точки, а назовава процесите с истинските им имена.

Време, в което историята отново се превръща в оръжие.
Време, в което паметта се атакува, а обществата се управляват чрез страх, пропаганда и подмяна.
Време, в което България трябва да реши дали ще има собствен глас или ще остане територия без посока.

🎟 Местата са ограничени.

👉 Билети: https://epaygo.bg/1782956484 и на място

Очакваме ви на живо в студиото на Поглед.инфо.