Хибридна пшеница дава солидна реколта близо в полупустините на Северозападен Китай

/Поглед.инфо/ Експериментално отглеждане на хибридна пшеница в покрайнините на пустинята Такламакан в Синдзян показва, че засолени и сухи земи могат успешно да бъдат използвани за земеделие.

Новият сорт Дзинмай 189, разработен за девет години от Пекинската академия по земеделие и горско стопанство, дава добив от над 5250 кг на хектар – с около 750 кг повече от традиционните сортове в района. Хибридната пшеница е устойчива на суша, засолени почви, болести и ниски температури, а мощната ѝ коренова система спомага за стабилизирането на пясъците и подобряването на почвата.

Проектът, стартирал през 2023 г., обхваща над 6667 хектара край пустинята при стриктно спазване на екологичните ограничения. Изследователите използват молекулярна биология, изкуствен интелект и биотехнологии, за да повишат добивите и да разширят възможностите за устойчиво земеделие в полупустинни райони.