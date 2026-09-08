„Хуауей“ представи сгъваемия смартфон Mate XT 2 с новия чип Kirin 9050 Pro

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Kirin 9050 Pro разполага с логически блокове, подредени на слоеве в един чип, което съкращава пътищата за предаване на сигналите, намалява закъснението и повишава общата производителност, бе посочено на представянето на продукта в Гуанджоу.

Последният път, когато „Хуауей“ обяви нов чип Kirin при премиерата на свой флагмански смартфон, беше при глобалното представяне на Mate 40 преди шест години.

Разходите на „Хуауей“ за научноизследователска и развойна дейност са нараснали рязко и са достигнали рекордните 121,38 млрд. юана (17,9 млрд. щатски долара) през първата половина на 2026 г., което представлява повече от една четвърт от приходите на компанията.

„Хуауей“ бързо развива дейността си в редица технологично интензивни области, сред които изкуственият интелект, чиповете, операционните системи и интелигентните автомобили. Устойчивите инвестиции създават основа за дългосрочното развитие на технологичните възможности на компанията.

Стратегията изглежда дава резултат и на пазара. По данни на IDC доставките на смартфони на „Хуауей“ са нараснали с 19,4 процента на годишна база през второто тримесечие на 2026 г., с което пазарният дял на компанията в Китай е достигнал 22,6 процента и тя е заела първо място.

В момент, когато по-широкият сектор е под натиск, „Хуауей“ се откроява като един от малкото големи производители, които отчитат значителен ръст, посочват анализатори.