/Поглед.инфо/ Икономиката на Хонконг отбеляза ръст от 3,8% на годишна база през третото тримесечие на 2025 г., подкрепена от силно външно и стабилно вътрешно търсене.

Частните разходи за потребление са се увеличили с 2,1%, ускорявайки се спрямо второто тримесечие. Силният ръст на износа и продължаващото възстановяване на туризма, както и активните трансгранични финансови операции, допринесоха за динамичното представяне на икономиката.

Очакванията са икономиката да запази добър темп на растеж до края на 2025 г., въпреки външните рискове, включително въздействието на глобалните търговски бариери и несигурните международни финансови условия.