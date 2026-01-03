/Поглед.инфо/ На 7 юли 2025 г., по повод 88-ата годишнина от избухването на Войната на съпротива срещу японската агресия, генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин посети Паметника на Офанзивата на стоте полка.

„Тези, които забравят миналото си, са обречени да го повторят“, заяви той в обръщението си към присъстващите млади хора. Си Дзинпин призова младото поколение да наследи революционния дух и да поеме отговорността за бъдещето на нацията.

Два месеца по-късно, на 3 септември 2025 г., Китай отбелязва 80 години от победата в Световната антифашистка война и в съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Годишнината е не само свидетелство за велик исторически триумф, но и символ на пътя на китайската нация от национално спасение към велико възраждане.

В честванията участваха 61 държавни и правителствени ръководители, както и настоящи и бивши представители на международни организации и политически фигури. Всичко това подчертава международното значение на тази историческа победа.

В този контекст споменът за войната се превръща в обща ценност за Китай и света, напомняйки, че борбата за свобода и съпротива срещу насилието никога не се води изолирано. Историята показва, че справедливостта намира подкрепа отвъд националните граници и стремежът към мир е споделена отговорност на международната общност.

По време на тържествата на площад „Тиенанмън“ шестима възрастни ветерани от войната за съпротива присъстваха на церемонията в инвалидни колички. Генералният секретар лично се приближи до тях и стисна ръцете им, отдавайки най-високата почит на нацията към онези, които са жертвали живота и младостта си за независимостта и свободата на страната.

В изказването си Си Дзинпин подчерта, че да се помни историята означава да се гради бъдещето. Той посочи, че най-голямото уважение към революционните предци и мъченици е продължаването на каузата, за която са се борили. Този военен парад много добре показа новия път, по който върви китайската модернизация, представяйки пред света новия облик на Китайска народна освободителна армия с почти 100-годишна история.

В тази епоха на ускорена глобална трансформация ние отбелязваме победата във Войната за съпротива срещу японската агресия не само да си спомним историята, но и да черпим мъдрост и кураж, с които да преодолеем предизвикателствата.

Да помним историята означава да изградим по-добро бъдеще. Най-ценното наследство от историята е на нейна основа да изградим едно по-добро бъдеще, най-голямото почитание към революционните предци и мъченици е да продължим великата кауза, за която те са се жертвали и са се борили.

Именно в това се състои значението на отбелязването на Войната за съпротива срещу японската агресия.