/Поглед.инфо/ Бившият президент на Хърватия Иво Йосипович даде специално интервю за Китайската медийна група. В коментар относно политиката на Китай за отваряне към света той заяви, че страната е не само равноправен партньор, но в редица области се утвърждава и като водещ фактор в глобалната икономика.

Йосипович подчерта, че инициативата за съвместно изграждане на „Един пояс, един път“ не се ограничава единствено до икономическата сфера, а обхваща и културния обмен и сътрудничество. Това ясно се вижда в много инициативи и в Хърватия. Той посочи, че лично е участвал в подобен проект и в момента работи по музикален албум, съчетаващ хърватски и китайски елементи, озаглавен „Мелодия на „Един пояс, един път“.

Йосипович заяви, че бъдещето на света се явява в развитието на мултилатерализма, което е една постоянна и непроменима тенденция в международните отношения. В този контекст той изрази надежда Европа да преодолее т.нар. „тревоги“ спрямо Китай, подчертавайки, че „Китай е изключително добър партньор за сътрудничество и е важно да се преодолеят безоснованите опасения“.

Йосипович даде висока оценка и на четирите глобални инициативи, предложени от китайския председател Си Дзинпин, като изрази увереност в тяхното нарастващо глобално влияние.

В интервюто той нееднократно подчерта своя интерес към китайската философия и култура, както и положително оцени постиженията на Китай в областта на изкуствения интелект и автомобилната индустрия. Йосипович изрази надежда, че Европа и Китай ще могат да се допълват взаимно и да изградят по-тясно и ефективно партньорство.