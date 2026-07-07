„Из Китай с Павел“ е в Музея на основаването на Нов Китай в Сяншан

/Поглед.инфо/ През месец юли се отбеляза сто и петата годишнината от основаването на ККП, заради това в новия епизод на „Из Китай с Павел“ ще видим един музей, който е свързан със създаването на КНР. От откриването си през септември 2019 г. Музеят на основаването на Нов Китай в Сяншан, който е разположен в подножието на планината Сяншан в Пекин, се ангажира с популяризирането на темата за революцията, и с усилването на образователните усилия в областта на патриотизма и революционните традиции в страната.