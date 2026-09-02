Изграждането на общност на споделена съдба между Китай и Киргизстан е нова отправна точка за укрепване на бъдещите двустранни отношения

/Поглед.инфо/ На 31 август двамата държавни глави на Китай и на Киргизстан проведоха разговори в Бишкек, столицата на Киргизстан.

Председателят Си Дзинпин заяви, че Китай е готов да работи ръка за ръка с Киргизстан за задълбочаване и укрепване на изграждането на китайско-киргизстанска общност на споделена съдба. Президентът на Киргизстан Садир Жапаров заяви, че посещението на председателя Си Дзинпин допълнително демонстрира дълбокото приятелство и високото ниво на политическо взаимно доверие между двете страни, отбелязвайки важен етап в историята на двустранните отношения.

Като близки съседи, партньори, споделящи обща съдба, и взаимноизгодни приятели, Китай и Киргизстан имат дълга история на обмен. Високото политическо взаимно доверие и твърдата взаимна подкрепа са важни гаранции за двустранните отношения, а взаимноизгодното сътрудничество е ключова движеща сила за задълбочаване и укрепване на китайско-киргизстанската общност на споделена съдба.

В продължение на много години Китай е най-големият търговски партньор на Киргизстан и най-големият източник на чуждестранни инвестиции. През 2025 г. търговията между двете страни достигна 27,2 милиарда щатски долара, което е увеличение с приблизително 20% на годишна база. Очаква се бъдещото прагматично сътрудничество да се надгражда и подобрява, като непрекъснато вдъхва нов импулс на икономиките на двете страни и региона като цяло.

Известен китайски израз гласи: „Приятелите се надяват на благополучието на приятелите, а съседите се надяват на благополучието на съседите си.“ Тази нова страница в сътрудничеството между Китай и Киргизстан отразява приятелството, изковано по Пътя на коприната в продължение на хиляди години.