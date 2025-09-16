/Поглед.инфо/ Международното изложение за търговия с услуги в Китай (CIFTIS) през 2025 година, проведено в Пекин от 10 до 14 септември, подчерта водещия статус на Китай в глобалния сектор на услугите. Събитието служи като ключова платформа за международно сътрудничество, насърчавайки иновациите и споделения икономически растеж в контекста на сложната геополитическа среда. Този анализ разглежда организацията на изложението, основните теми, постигнатите резултати и по-широкото му влияние, като акцентира върху ролята му в укрепването на китайското лидерство в търговията с услуги.

Изложението се проведе в парка Шоуган в Пекин, място, символизиращо индустриалната трансформация на страната – от традиционно производство към център на технологични иновации. CIFTIS 2025 привлече представители от близо 70 страни и международни организации, като резултат от това бяха подписани над 900 споразумения в сектори като строителство, информационни технологии, финанси и култура. Това представлява значително увеличение спрямо предходните издания, което отразява нарастващия интерес към китайския пазар. Общият брой посетители в парка Шоуган достигна рекордните 755 000 души, установявайки нов връх в историята на събитието. Тези индикатори подчертават ефективността на китайската политика за отваряне, интегрирана в националната стратегия за висококачествено развитие.

Една от централните теми на CIFTIS 2025 беше цифрова иновация и интелигентни технологии. В контекста на Индустрия 4.0, Китай активно подкрепя интегрирането на изкуствения интелект (AI), големите данни и блокчейн в търговията с услуги. Изложението представи множество експонати, илюстриращи трансформацията на ежедневието чрез тези технологии – от интелигентни градове до персонализирани решения в здравеопазването и образованието. Компании като Deep Robotics демонстрираха квадрупедни роботи за инспекции и смарт производство, които привлякоха значително внимание от международни участници. Зелените технологии също заеха значимо място, с акцент върху нови видове енергийни съхранители и интерактивни системи за управление на отпадъци. Тези разработки отговарят на ангажимента на Китай към устойчивото развитие, в съответствие с целите за въглеродна неутралност до 2060 година. По този начин, иновациите на изложението се позиционират не само като технологични постижения, но и като инструменти за глобално сътрудничество, подпомагащи прехода на развиващите се страни към зелена икономика.

Международното сътрудничество представляваше друг ключов елемент на CIFTIS 2025. Австралия, като страна-партньор, акцентира върху своите постижения във финансови услуги, образование и устойчиви решения, отваряйки нови възможности за партньорства с Китай. Участници от Мексико, Етиопия и други държави споделиха опит в образованието и туризма. Например, медиите отразиха мексиканската студентка Морайма Ордониез, която изследва глобалните образователни тенденции по време на събитието, подчертавайки ролята на Китай като многостранна платформа за образование. Етиопското посолство организира традиционна кафе церемония, която привлече посетители и популяризира експортни продукти и туристически потенциал. Тези инициативи илюстрират еволюцията на CIFTIS от търговско изложение към "глобална лаборатория за правила", където се формират нови стандарти за търговия. Това съответства на инициативата "Един пояс, един път", която подчертава споделения просперитет и взаимна изгода.

По отношение на икономическото влияние, CIFTIS 2025 генерира значителни резултати. Подписаните над 900 споразумения се очаква да генерират търговски обеми в милиарди юани. Секторът на услугите, който съставлява над 50% от китайския БВП, получава допълнителен импулс чрез тези сделки. В областта на спорта, експертни дискусии подчертаха растежа на откритите и зимни дейности като стимул за икономиката. Културният и туристически сектор се обогати чрез иммерсивни технологии, предлагащи интерактивни преживявания. Тези развития действат като катализатор за възстановяване след пандемията, като Китай води в цифровизацията на услугите. Според данни от Министерството на търговията, търговията с услуги на Китай нараства с над 10% годишно, а CIFTIS допринася директно за този прогрес.

Изложението също така подчерта ролята на Китай в глобалните иновации. Модерните технологии като изкуственият интелект и цифровите услуги бяха в фокуса, с примери от ежедневието – от интелигентни дрехи до смарт транспорт. Това не само привлича инвестиции, но и установява Китай като център за технологичен трансфер към развиващия се свят. В контекста на глобални предизвикателства като климатичните промени, зелените иновации на CIFTIS 2025 предлагат адаптивни решения с международен обхват.

В заключение, CIFTIS 2025 представлява значителен успех за китайската икономическа дипломация. То демонстрира как отвореността и иновациите на Китай допринасят за глобалния просперитет. С над 900 споразумения и рекордни посетители, събитието затвърждава позицията на страната като двигател на световната икономика. Очаква се CIFTIS да продължи да се развива, привличайки още партньори и формирайки нови правила за търговия, което ще насърчи по-широко международно сътрудничество за споделено бъдеще.