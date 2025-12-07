/Поглед.инфо/ Китайските метеорологични власти активно извършиха операции за изкуствено увеличаване на дъжда и снега по време на 14-ия петгодишен план (2021-2025 г.), като кумулативно увеличиха валежите със 167,7 милиарда тона, става ясно от официални данни.

През периода метеорологичните власти са извършили и изкуствени операции за предотвратяване на градушка, което е помогнало да се намалят икономическите загуби с около 60,3 милиарда юана (около 8,5 милиарда щатски долара).

Китайските операции за модификация на времето осигуряват силна подкрепа за предотвратяване и смекчаване на последиците от бедствия, както и за селскостопанските реколти, каза Цай Мяо, служител от администрацията.

Климатичните промени в страната понастоящем обхващат 68% от основните райони за производство на зърно, 63% от ключовите екологични зони и 55% от овощните градини в цялата страна.

Операциите за модификация на времето също са засилили екологичните подобрения, тъй като метеорологичните служби провеждат целогодишно изкуствено увеличаване на дъжда и снега в ключови области.

По време на предстоящия 15-ти петгодишен план (2026-2030 г.) властите ще работят за повишаване на ефективността на операциите за изменение на времето в опит да обслужват по-добре смекчаването на последиците от бедствия, селскостопанското производство, екологичната защита и възстановяване и основните аварийни реакции.