/Поглед.инфо/ Изложба, посветена на изключително успешната видео игра „Черният мит: Укун“, беше открита в Тайюен, административен център на провинция Шанси и едно от основните места на действие на геймплея на играта.

Изложбата обхваща 2000 кв.м и представя миниатюри на емблематични храмове, пагоди и скулптури, като чрез физически модели и дигитални технологии пресъздава сцени от играта.

Играта, вдъхновена от класическия роман „Пътешествие на Запад“, привлече световно внимание със своите визуални ефекти, в които древната архитектура на Шанси заема централно място, превръщайки провинцията в популярна туристическа дестинация. „Черният мит: Укун“ счупи редица рекорди през август 2024 г., надминавайки 10 млн. продадени копия за три дни. Играта спечели редица престижни награди, включително „Най-добра екшън игра“ и „Избор на играчите“ на годишната церемония по награждаване на постиженията в индустрията на видеоигрите The Game Awards, както и отличия от списание „Тайм“ и „Златния джойстик“ (Golden Joystick Awards най-големите световни награди за игри, гласувани директно от публиката).