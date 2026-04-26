/Поглед.инфо/ В Музея на изкуствата в Макао бе открита изложба с пейзажни картини от династиите Мин и Цин, която представя художествените постижения на китайските учени-художници.

Експозицията включва 65 произведения от периода между XV и XIX век и проследява развитието на пейзажната живопис и личното изразяване чрез природата.

Събитието съчетава традиционно изкуство със съвременни технологии, включително дигитални и интерактивни елементи. В рамките на изложбата са планирани лекции, работилници и обиколки с гид, насочени към популяризиране на културното наследство.