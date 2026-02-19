/Поглед.инфо/ Галата на Китайската медийна група за Пролетния фестивал през 2026 година отправи сърдечни пожелания към китайците в чужбина и приятелите по целия свят, предавайки дълбока топлина на споделените пролетни празненства, като същевременно показа на света привлекателността на Пролетния фестивал и китайската култура.

Като най-значимият традиционен празник на китайската нация, историческата и културна стойност на Пролетния фестивал се признава все повече от международната общност. Той въплъщава благоприятното значение на „ново начало и обновление на всички неща“, предавайки ценностите на семейното събиране, хармонията, приобщаването и съжителството – резонирайки с универсалните човешки стремежи. Някои чуждестранни медии отбелязват, че на фона на геополитическите конфликти, причиняващи глобален хаос, Пролетният фестивал насърчава обмена по целия свят.

В китайската култура конят символизира енергия, сила и неуморно самоусъвършенстване, предвещавайки бъдеще на стабилен напредък и процъфтяващо благоденствие. Лидери от много държави и ръководители на международни организации отправиха своите новогодишни пожелания. Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш изрази благодарност за непоколебимата подкрепа на Китай и китайския народ за мултилатерализма и глобалната солидарност. Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц използваха понятията „сила“ и „инерция“ в своите новогодишни поздравления към китайския народ за Годината на Коня.

В един неспокоен свят неуморимият стремеж на Китай към висококачествено развитие и устойчиво разширяване на отвореността осигурява безценна стабилност и сигурност в световен мащаб, което му спечели широка международна подкрепа и признание. Все повече международни личности търсят по-дълбоко разбиране за Китай, което подхранва ентусиазма в чужбина към Китай и китайската култура.