Каналът „Пинлу“ носи редица нови възможности за сътрудничеството между Китай и АСЕАН

/Поглед.инфо/ На 16 септември каналът „Пинлу“ официално бе открит за корабоплаване. Това е първият голям плавателен канал, изграден след създаването на КНР, който осигурява директна водна връзка между вътрешните речни пътища и морето. Това значимо събитие променя историята на досегашния заобиколен морски достъп за Югозападен Китай и създава „златен коридор“ за сътрудничество между Китай и АСЕАН.

Като ключов проект в рамките на „Новия международен сухопътно-морски търговски коридор“ в Западен Китай, каналът „Пинлу“ позволява преминаването на плавателни съдове с водоизместимост 5000 тона, като се отличава с най-голям капацитет за корабоплаване сред подобни съоръжения в световен мащаб. Завършването и пускането му в експлоатация осигуряват най-краткия воден път, свързващ Югозападен Китай с АСЕАН, като съкращават транспортното разстояние между югозападните вътрешни райони и АСЕАН с над 560 километра, намаляват логистичните разходи до 30% и спестяват повече от 5 милиарда юана от годишни транспортни разходи.

През последните години Китай и АСЕАН непрекъснато задълбочават своето икономическо и търговско сътрудничество. Китай остава най-големият търговски партньор на АСЕАН в продължение на 17 последователни години. От януари до август тази година общият обем на търговията между Китай и АСЕАН достигна 5,95 трилиона юана – ръст от 20,6% – което представлява 17,1% от общата външна търговия на Китай. За много от държавите в АСЕАН каналът „Пинлу“ се явява „канал на надеждата“ за преодоляване на пречките пред развитието.

Каналът „Пинлу“ свързва речните и морските пътища на юг, а на север той се интегрира безпроблемно с железопътните товарни превози по линията Китай-Европа и с интермодалния транспорт, съчетаващ железопътен и морски превоз. Той открива нови хоризонти за регионална отвореност и допълнително свързва Китай със света. Това е не само нов воден път, насърчаващ взаимноизгодното сътрудничество между Китай и АСЕАН, но и нов канал, чрез който светът може да се възползва от възможностите, предлагани от Китай.