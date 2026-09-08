Каналът Пинлу в Южен Китай ще бъде въведен в експлоатация на 16 септември

Той е дълъг 134,2 км и свързва корабоплавателния маршрут по река Сидзян на север с Бейбуанския залив на юг. Пинлу е първият мащабен проект за изграждане на канал, свързващ речен и морски транспорт, който след 1949 г. е планиран на национално равнище в Китай.

Проектиран за плавателни съдове с товароподемност до 5000 тона, той преминава по трасето на Новия международен сухопътно-морски търговски коридор на Китай – стратегически маршрут, свързващ вътрешните райони на страната с АСЕАН и други световни пазари. Каналът ще съкрати с 560 км разстоянието за превоз по вода между вътрешните райони на Югозападен Китай и АСЕАН и ще намали логистичните разходи с 18 до 30 процента.

Пристанището в Бейбуански залив, ключов транспортен център в южния край на канала, се превърна във важен портал за отварянето на Китай към АСЕАН. Контейнерооборотът му е нараснал от 2,28 млн. TEU през 2017 г. до 10,06 млн. TEU през 2025 г. Пристанището вече разполага с широка корабоплавателна мрежа, свързваща го с основни пристанища в страните от АСЕАН.

Търговията между Китай и страните от АСЕАН отбелязва устойчив ръст през последните години. По данни на Главното митническо управление двустранният стокообмен е достигнал 4,34 трилиона юана (640 млрд. щатски долара) през първата половина на 2026 г., което е увеличение от 18,2 процента на годишна база.