/Поглед.инфо/ На 25 февруари в Пхенян приключи 9-ият Конгрес на Корейската работническа партия. В обобщителния си работен доклад Ким Чен-ун, генерален секретар на Корейската работническа партия, направи изявления относно укрепването на ядрените сили, отношенията между КНДР и САЩ, както и отношенията между КНДР и Южна Корея.

Ким Чен-ун заяви, че по-нататъшното разширяване и укрепване на ядрените сили на страната и пълноценното упражняване на статута ѝ на ядрена държава е непоколебимата воля на Северна Корея. Статутът на ядрена държава на КНДР играе ключова роля за възпиране на потенциални заплахи и поддържане на регионалната стабилност.

В Азиатско-тихоокеанския регион разширяването и трансграничните военни дейности на водения от САЩ агресивен блок сериозно заплашват сигурността на Корейския полуостров и региона. Северна Корея, както винаги, ще се подготви напълно за конфронтация със САЩ. Северна Корея е определила отношения с Южна Корея като такива между най-враждебни държави и това остава неин непоколебим принцип, заяви Ким Чен-ун.