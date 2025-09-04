/Поглед.инфо/ Китайският филм „Dead to Rights” бе прожектиран в един от киносалоните на Националния дворец на културата, по инициатива на Посолството на КНР в София и Китайската медийна група, в навечерието на 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. В препълнената зала присъстваха не само стотици български и чуждестранни почитатели на китайското филмово изкуство, но и видни политици, дипломати и общественици, депутати, представители на културните и научни среди, бизнесмени, които показаха своята почит и уважение към жертвите от най-жестокото събитие в човешката история.

Н.Пр. Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на КНР в България приветства всички присъстващи на прожекцията на филма „Dead to Rights” и им благодари за проявеното уважение към жертвите от жестоката трагедия, случила се преди 80 години. Тя обясни пред присъстващите, че във филма, през погледа на обикновените хора, може да се види един от най-мрачните епизоди на китайската история – Нанкинското клане. Първият китайски дипломат припомни незабравимото историческо събитие, което е в основата на сюжета на филма - най-жестокото престъпление на японските агресори – шестседмичното клане в китайския град Нанкин. „Тогава 300 хиляди невинни цивилни, сред които жени и деца падат под ножа на японския милитаризъм, понасяйки неизмерими страдания и опустошение. Тази дълбока рана и до днес остава неизлечима болка в сърцата на китайския народ“, каза китайският дипломат пред очакващите с нетърпение прожекцията на една от най-хитовите китайски ленти, набираща популярност по цял свят.

В словото си посланик Дай Цинли подчерта, че Китай помни историята, не за да поддържа омразата, а за да гради по-добър мир. „Заради бъдещите поколения сме длъжни да гарантираме, че трагедията отпреди 80 години никога няма да се повтори. Нека светлината на единството ни води напред, а наследството на мира да носи благоденствие за целия свят”, каза още дипломатът и добави, че Китай и Европа, макар разделени от хиляди километри, изковаха в огъня на войната дълбока връзка на споделена съдба. „Приятелството, скрепено с кръвта на китайци и европейци в борбата срещу фашизма, и до днес остава силно и непоклатимо”, бе категоричен първият китайски дипломат.

От своя страна г-жа Росица Кирова, депутат и дългогодишен зам.председател на Народното събрание, като през миналата година беше и вр. изпълняващ длъжността председател на НС, която бе официален гост на тържествената прожекция на филма Dead to Rights поздрави китайската страна в лицето на Н.Пр. Дай Цинли по случай 80-годишнината от победата в Световната антифашистка война и съпротивата на китайския народ срещу японската агресия. Тя подчерта, че в навечерието на тези трагични събития, сме се събрали тук в знак на смирение и почит към всички жертви от войната. „Да помним историята е израз не само на уважение на поколенията преди нас, но и наше задължение. Защото грозната сянка на войната е надвиснала със страшна сила над нас и заплашва света на съвременния човек! Това, което преживяват цивилните по време на война, е едновременно „отворен прозорец” към историята и поглед към настоящето! Но освен отговор, това е и предупреждение. Този филм е не само история от екрана, но и огледало, насочено към всички” - каза българският депутат непосредствено преди началото на прожекцията.

Филмът е оглавил глобалната боксофис класация за уикендите през миналия месец в Китай, като само за 8 дни след премиерата, приходите му са надхвърлили над 1 милиард юана, „Dead to Rights” показва жестокото клане в китайския град Нанкин през декември 1937 г., когато японската армия превзема града и нарушава грубо международното право , като извършва едно от най-жестоките престъпления в човешката история.

Зрителите останаха разтърсени и със сълзи на очи се възхищаваха от затрогващата смелост, себеотрицанието и храброст на хилядите китайски войници и цивилни граждани, които пожертваха себе си, за да запазят семейството и родината си от японската агресия по време на Втората световна война-

Видяното, чутото, автентичните исторически факти на безмерна жестокост и зверства от японските агресори спрямо обикновени, цивилни китайски граждани, и всичко това - представено с изключително професионално художествено майсторство, както и звуковите ефекти и подходящата музика, съответстваща на изживяванията, на мъката и саможертвата, остави безмълвна многобройната публика, дълго след края на прожекцията.