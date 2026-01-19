/Поглед.инфо/ Китайската икономика премина през 2025 година с умерен, но стабилен растеж, въпреки комбинацията от вътрешни слабости и глобален натиск. Ръстът в диапазона 4.8–5.2% поставя страната в позиция на относителна устойчивост, но подчертава структурните предизвикателства, които Пекин не може повече да отлага — потреблението, имотния сектор, производителността. Перспективите за 2026 г. сочат към по-умерен растеж от около 4–4.6%, но с възможност за качествено преструктуриране. Китай вече не се състезава за скорост като през 2000-те — а за нов модел, в който устойчивостта е по-важна от темпа.

Китай през 2025 г.: стабилен растеж в усложнена среда

2025 година завари китайската икономика в ситуация, която изглеждаше едновременно предизвикателна и показателна. Страната трябваше да балансира между вътрешни рискове — най-вече отслабващо потребление и дълбоко проблемен имотен сектор — и глобални напрежения, включително търговски бариери и геополитически шокове.

И въпреки всичко, растежът се задържа около 5%. Това е далеч от двуцифрената експанзия, която преди десетилетие беше правило, но е значително постижение в контекста на 2020-те години, когато световната икономика буксува, а големите западни държави изпитват почти нулев растеж.

1. Двигателите на растежа

Три основни механизма поддържаха икономиката на Китай през 2025 г.:

· Индустриалният износ, който остана устойчив, въпреки митническото напрежение. Китайската индустрия продължи да доставя на света продукти, с които няма конкурент — батерии, електромобили, електроника, оборудване, машини.

· Публичните инвестиции, насочени към инфраструктура, технологии, регионално развитие и стабилизиращи програми за местните власти. Тези инвестиции компенсираха забавянето в частния сектор.

· Социалните и потребителски стимули, които подкрепяха вътрешното търсене, макар и без да водят до силен бум.

2. Слабите звена

Колкото и стабилни да са макроцифрите, Китай не е безпроблемен.

· Потреблението остава по-слабо от очакваното — китайските домакинства са по-пестеливи, несигурни, с по-ниска склонност към разходи спрямо преди пандемията.

· Имотният сектор продължава да тежи като котва на иначе голям кораб. Проблемите с недостроени жилища, фалити на строителни компании и ниско доверие в пазара ограничиха възстановяването.

· Регионалните неравновесия — големите мегаполиси се развиват отлично, но огромни части от вътрешен Китай усещат забавяне, висока задлъжнялост и слабо частно търсене.

· Демографията — Китай официално навлезе в период на свиващо се население, което създава трудности за пазара на труда и социалното осигуряване.

2025 г. показа, че Китай може да расте, но не може да избяга от необходимостта да модернизира модела си.

Перспективи за 2026: умерен растеж, но решаващи промени

Най-важната дума за описване на очакванията за 2026 г. е баланс. Китай ще се опита да постигне:

· умерен, но устойчив растеж;

· трансформация на икономическата структура;

· ограничаване на рисковете, без да допуска рецесия.

1. Очакван растеж през 2026 г.

Прогнозите сочат диапазон 4.0–4.6%, което би поставило Китай в ролята на един от трите глобални двигатели на растежа — редом с Индия и някои развиващи се икономики.

Но това няма да бъде “лесен растеж”. Той ще бъде постигнат чрез:

· стимули за средната класа;

· по-активни публични инвестиции;

· подкрепа за технологичните сектори — полупроводници, изкуствен интелект, зелена индустрия;

· диверсификация на външните пазари (Югоизточна Азия, Близкия Изток, Африка).

2. Двигатели на растежа след 2025 г.

Китай навлиза в период, в който:

· иновациите стават по-важни от евтиния труд,

· вътрешното търсене става по-важно от износа,

· качеството на растежа е по-важно от количеството.

Технологичната трансформация е най-важният процес за 2026 година. Китай инвестира в:

· интелигентно производство;

· автономна мобилност;

· квантови технологии;

· зелена енергетика и батерии;

· роботизация и автоматизация;

· нови градски модели, базирани на дигитални системи.

3. Рискове и предизвикателства за 2026 г.

Основните рискове са четири:

1. Имотният сектор — ако стабилизацията се забави, това може да удари потреблението и банковата система.

2. Глобалната среда — възможни нови мита, политически напрежения, забавяне в международната търговия.

3. Фискалните ограничения — държавата вече инвестира на максимум, което ограничава пространството за нови стимули.

4. Потребителските нагласи — ако китайските домакинства останат предпазливи, растежът трудно ще надмине 4.5%.

2026 г. е година, в която Китай ще трябва да избере посока:

дали да запази модела на “стабилност чрез стимули”, или

да премине към по-агресивна реформа на икономическата структура.

Китай и светът: промени, които вече се случват

Китайската икономика е прекалено голяма, за да расте бързо, и прекалено важна, за да си позволи да сгреши. Състоянието ѝ определя цените на суровините, световната търговия, технологичните вериги, енергийния пазар и дори състоянието на развиващите се страни.

2025 г. показа, че:

· Китай вече не е “производствената работилница”, която расте чрез бетон и износ;

· той се превръща в модерна технологична империя, която расте чрез автоматизация, ИИ, зелени индустрии и вътрешно търсене;

· новите пазари ще бъдат определени от китайските стандарти, китайските технологии и китайските вериги на стойност.

Глобалното значение на Китай през 2026 г.

· За Азия — той остава икономическия център, който задава ритъма.

· За Европа — остава сложен, но незаменим партньор.

· За САЩ — геоикономически конкурент №1.

· За развиващия се свят — стратегически кредитор, инвеститор и технологичен партньор.

Китай в “новата нормалност”

2025 г. беше годината, в която Китай доказа, че може да бъде едновременно бавен и силен.

Ръстът от около 5% показа, че страната е устойчива, но и че старият модел достига границите си.

2026 г. обещава да бъде година на стратегическо решение:

или Китай ускорява модернизацията,

или влиза в продължителен период на среден растеж.

Но едно е ясно:

Китай не се свива. Той се променя — и тази промяна ще бъде определяща за целия XXI век.