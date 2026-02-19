/Поглед.инфо/ На 18 февруари се проведе пленарно заседание на сесията на Специалния комитет за Устава на ООН и засилването на ролята на ООН през 2026 г.

Посланик Фу Цун, постоянен представител на Китай в ООН, се обърна към участниците в заседанието, като заяви, че през последните години японските лидери са действали против историческата тенденция, като открито свързват Тайван с т.нар. „екзистенциална кризисна ситуация“ за Япония и спекулират с реакции, основани на японско-американския съюз, като по този начин се опитват да използват претекста за „колективна самоотбрана“, за да се намесят военно в тайванския въпрос.

Фу Цун подчерта, че ако Япония упражни така нареченото си „право на колективна самоотбрана“ под какъвто и да е претекст, за да се намеси в тайванския въпрос, това ще представлява акт на агресия срещу Китай и Китай ще противодейства решително на такива действия.