/Поглед.инфо/ На провелото се наскоро Национално съвещание на директорите на ведомствата за интелектуалната собственост за 2026 г. бе съобщено, че до края на 2025 г. броят на валидните патенти за изобретения надвишава 5 милиона, а броят на високостойностните изобретателски патенти на 10 000 души достига 16, като надвишава целта, поставена в 14-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие. Публикуваният от Световната организация за интелектуална собственост „Доклад за глобалния индекс на иновациите 2025“ показва, че Китай се е изкачил до 10-о място в класацията за индекс на иновации, като за първи път навлиза в топ десет на света.

Страната вече е дом на 24 от 100-те най-добри иновационни клъстера в света, запазвайки позицията си на световен лидер за трета поредна година. Клъстерът Шънджън-Хонконг-Гуанджоу за първи път достигна световния връх по индекс на иновации, а постиженията му привличат широко международно внимание.