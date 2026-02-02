/Поглед.инфо/ На 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. По този случай от Държавната администрация по горите и пасищата обявиха, че през последните години Китай непрекъснато укрепва екологичната защита и възстановяването на влажните зони.

Общата площ на влажните зони в страната заема първо място в Азия и четвърто в света. Изградена е нова система за тяхната защита, която съчетава ефективно управление и опазване.

Китай създава и постоянно усъвършенства многостепенна система за управление на влажните зони. До момента 82 обекта са определени като влажни зони с международно значение, а 80 като национално значими. В страната има 22 международно признати града с влажни зони, което е най-големият брой в света, както и 903 национални парка на влажни зони. Около 90% от тях са отворени безплатно за обществеността и привличат приблизително 320 милиона посетители годишно.

Влажните зони са една от трите големи екосистеми на Земята и имат незаменима екологична, социална, икономическа и културна стойност.