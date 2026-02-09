/Поглед.инфо/ Китай разполага с 15 обекта на световното природно наследство и 4 обекта със смесен природен и културен статут – най-големия брой в света, се посочва в публикуван наскоро от Държавната администрация по горите и пасищата доклад „Развитие и опазване на световното природно наследство на Китай (1985–2025)“.

Докладът за първи път прави цялостна оценка на състоянието на природното наследство в страната. Резултатите сочат, че всички природни обекти се намират в добро състояние на опазване, без сериозни увреждания или фактори, които да застрашават тяхната изключителна универсална стойност.