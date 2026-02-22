/Поглед.инфо/ Китай изпревари Северна Америка като най-доходоносен филмов пазар в света за първите седмици на 2026 г. с общи приходи от над 7 милиарда юана (970 млн долара), включително предварителни продажби. Това сочат данните от онлайн билетни платформи. В същото време същият показател на пазара в Северна Америка е малко повече от 938 млн долара.

Значителната печалба се дължи предимно на празничния период за Пролетния фестивал, започнал на 15 февруари. Досега приходите от продажба на билети само за почивните дни около Китайската нова година надхвърлили 4,4 милиарда юана, което представлява над половината от общите приходи за 2026 г. Разширеното търсене на разнообразни заглавия и силният интерес към кино прожекциите по време на празника подчертават възходящата позиция на китайския филмов сектор на глобалния развлекателен пазар.

Сред най-касовите филми е „Пегас 3“, който натрупа над 2 милиарда юана, следван от шпионския трилър „Изплашен до смърт“ (Scare Out) и екшъна „Остриетата на пазителите: Вятър в пустинята“ (Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert).