/Поглед.инфо/ На 28 март в град Цюнеджоу, провинция Фудзиен, се състоя 24-ият кръг на китайско-филипинските дипломатически консултации, в който взеха участие зам.-министрите на външните работи на двете страни Сун Уейдун и Тереса Лазаро Ерера-Лим.

Двете страни обмениха мнения по двустранните отношения и по международни и регионални въпроси от общ интерес.

Сун Уейдун заяви, че Китай и Филипините са „съседи, които не могат да се преместят“, като подчерта, че добросъседството и приятелството са основната линия в историческите отношения между двете страни. Той изрази надежда филипинската страна да работи в същата посока и да предприеме конкретни действия за стабилизиране и подобряване на двустранните връзки.

От своя страна Ерера-Лим посочи, че Филипините са готови да продължат дипломатическия диалог с Китай, да засилят взаимното разбирателство и доверие, да управляват различията по подходящ начин и да насърчат стабилното и позитивно развитие на двустранните отношения.