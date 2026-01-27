/Поглед.инфо/ На 26 януари следобед китайският председател Си Дзинпин проведе телефонен разговор с генералния секретар на ЦК на Комунистическата партия на Виетнам То Лам.

Си Дзинпин поздрави за успешното провеждане на XIV конгрес на Комунистическата партия на Виетнам и за преизбирането на То Лам за генерален секретар. Той изрази увереност, че под ръководството на То Лам Виетнам със сигурност ще изпълни всички цели и задачи, поставени от XIV конгрес, и ще постигне в най-кратки срокове „двата стогодишни цели“ на страната. Китай и Виетнам трябва да отстояват непроменени принципите и общите си стремежи, да задълбочават единството и сътрудничеството за насърчаване на развитието и заедно да вървят към по-добро бъдеще.

Си Дзинпин подчерта, че в момента Китай напредва към цялостно изграждане на модерна социалистическа държава и към реализиране на втората стогодишна цел, докато Виетнам също е навлязъл в нова епоха на национално развитие. Двете страни трябва твърдо да отстояват убежденията си, да съчетават приемствеността с иновациите, да предотвратяват и неутрализират различни рискове и предизвикателства, съвместно да защитават социалистическата кауза и да съхраняват политическия характер на китайско-виетнамските отношения.

От своя страна То Лам заяви, че Виетнам е готов да засили политическото взаимно доверие с Китай, да насърчи сътрудничеството в областта на външната политика, отбраната и обществената сигурност, да задълбочи практическото сътрудничество в различни сфери и да развива приятелските чувства между народите на двете страни. Той подчерта необходимостта от засилена координация в условията на сложна и променяща се международна обстановка, от отстояване на многостранността, противопоставяне на протекционизма и насърчаване на изграждането на виетнамско-китайска общност на споделена съдба.

Си Дзинпин и То Лам си размениха новогодишни поздрави и пожелаха щастие и благополучие на народите на двете страни.