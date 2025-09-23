/Поглед.инфо/ Министерството на науката и технологиите на Китай представи годишния си доклад за трансформацията на научните и технологичните постижения по време на Форума за иновации в Пудзян.

Документът показва, че през 2024 г. общо 4059 университета и института са реализирали своите научно-технологични постижения чрез шест канала – трансфер, лицензиране, дялови инвестиции, технологично развитие, консултации и услуги – с договори на обща стойност 226,9 милиарда юана (31,9 милиарда щатски долара), което е приблизително увеличение с 10% спрямо предходната година.

Общият брой на договорите е 661 000, като както стойността, така и обемът на реализациите показват възходяща тенденция, демонстрирайки стабилната трансформация на научно-технологичните постижения.

Изследователите в университетите и изследователските институти в страната са поддържали „изключителен ентусиазъм за иновации и предприемачество“, според доклада. През 2024 г. общо 415 университета и изследователски института са регистрирали договори за трансфер на технологии на стойност над 100 милиона юана всеки – с 4,1% повече на годишна база.

До края на 2024 г. университетите и изследователските институти са имали 18 248 щатни служители, ангажирани конкретно в сферата на технологичната трансформация. Повече от 1000 университета и изследователски института са създали офиси за трансфер на технологии.

В доклада се казва още, че 1329 университета и изследователски института са създали съвместни звена за научноизследователска и развойна дейност, офиси за трансфер на технологии и платформи с предприятия.