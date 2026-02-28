/Поглед.инфо/ През 2026 г. Китай ще осъществи две пилотирани и една товарна мисии до своята космическа станция „Тиенгун“, съобщиха от Китайската агенция за пилотирани космически полети.

Очаква се още тази година в мисия да участва тайконавт от Хонконг или Макао, а един от членовете на екипажа на „Шънджоу-23“ ще проведе едногодишен експериментален престой в орбита.

Китайската космическа станция работи стабилно, като досега са реализирани шест пилотирани и четири товарни мисии, както и редица извънкорабни дейности, включително рекорд по продължителност. Завършен е и подборът на нова група тайконавки.

Успоредно с това страната напредва по програмата си за кацане на хора на Луната до 2030 г. Разработват се ключови системи като ракетата „Чанджън-10“, корабът „Мънджоу“ и лунният модул „Ланюе“, като вече са проведени важни тестове.

През 2026 г. ще бъде ускорено изграждането на инфраструктурата за бъдещите лунни мисии, включително на космодрума Уънчан. Китай също така ще разшири международното сътрудничество – пакистански космонавт се очаква да участва в мисия до станцията.