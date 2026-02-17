Китайското правителство е приело решение за повишаването на статута на високотехнологичната индустриална зона „Сюн,ан“ до национална, се казва в официално изявление, публикувано в петък.

Зоната е част от Новата зона „Сюн,ан“, разположена южно от Пекин, и според документа повишаването на статута ѝ трябва да насърчи по-дълбокото интегриране между научно-технологичните иновации и индустриалното развитие, както и да привлича висококвалифицирани иновационни ресурси от страната и чужбина.

В изявлението се призовава зоната да развива активно научноизследователско сътрудничество по ключови технологични проекти, да ускори пробивите в основни и критични технологии в приоритетни области и да засили ефективното внедряване и приложение на научните постижения.

Подчертава се също необходимостта от укрепване на водещите индустрии, дългосрочно планиране на нововъзникващи сектори, задълбочаване на институционалните реформи и разширяване на отварянето към външния свят.

Новата зона „Сюн'ан“ бе създадена през април 2017 г. като част от националната стратегия за координирано развитие на региона Пекин-Тиендзин-Хъбей.