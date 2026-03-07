/Поглед.инфо/ Китай представи амбициозен списък от мегапроекти в проектоплана си за развитие през 15-ата петилетка (2026-2030), включващ по-бързи високоскоростни влакове, собствени авиационни двигатели и широкофюзелажни самолети, чипове за изкуствен интелект, управляем ядрен синтез, многократно използваеми тежкотоварни ракети и мисии за изследване на Луната.

В плана са предвидени общо 28 големи проекта, които да стимулират развитието на нови висококачествени производителни сили. Те обхващат четири ключови направления: модернизиране на индустриалната инфраструктура, насърчаване на нововъзникващи индустрии, пробиви в авангардни технологии и укрепване на иновационния потенциал.

Китай планира след изпитания да въведе в експлоатация CR450 – най-бързия високоскоростен влак в света, проектиран за тестова скорост до 450 км/ч. Паралелно ще се развиват собствени операционни системи и индустриален софтуер, цифрови металообработващи машини от висок клас, големи круизни кораби и танкери за втечнен природен газ.

Страната се стреми да ускори пробивите при самолета C929 и сертифицирането на двигателя CJ-1000A. C929 е първият независимо разработен от Китай реактивен широкофюзелажен самолет за дълги разстояния, а CJ-1000A е турбовентилаторен двигател с висок коефициент на двуконтурност, предназначен за пътнически самолети. Китай също така възнамерява да увеличи производствения капацитет на C919, както и да разработи вариант на C919 за високопланински летища и ново поколение самолети с нови енергии.

За да създаде нови двигатели на растеж, Китай планира да ускори напредналото производство на полупроводници, да внедрява батерии с висока енергийна плътност и хуманоидни роботи в реални приложения, да укрепи активните си способности за космическа отбрана, да създаде самолети с вертикално излитане и кацане за дълги разстояния (VTOL), да открива нови генни терапии и да внедрява продукти на интерфейса мозък-компютър и интелигентни хирургически роботи през следващите пет години.

Интерфейсът мозък-компютър беше включен за първи път и в тазгодишния доклад за работата на правителството, наред с енергиите на бъдещето, квантовите технологии, въплътения изкуствен интелект и 6G като част от бъдещите индустрии на Китай.

В областта на авангардните иновации планът предвижда разработване на високопроизводителни чипове за изкуствен интелект и универсални квантови компютри, създаване на управляем ядрен синтез и изграждане на системи за изкуствен общ интелект, вдъхновени от човешкия мозък.

Планът също така предвижда програми за дълбоководен добив на полезни изкопаеми и извличане на нефт и газ и подготвя изграждането на постоянна дълбоководна станция. В космоса се предвижда изследване на границите на Слънчевата система, както и ускоряване изграждането на изследователска станция на Луната и разработването на многократно използваеми тежкотоварни ракети.

Петгодишният план също така предвижда създаването на национални лаборатории и редица големи научно-технологични съоръжения, както и изграждането на три иновационни центъра от световна класа с цел укрепване на фундаменталния иновационен потенциал на Китай.