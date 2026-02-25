/Поглед.инфо/ Китайската делегация е готова да поддържа активен диалог с представители на различни държави в рамките на Конференцията по разоръжаване в Женева тази седмица, заяви на пресконференция във вторник говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин, отговаряйки на въпрос за евентуални разговори между Китай и САЩ по въпроса за контрола на ядрените въоръжения.

По думите на Мао Нин Китай е готов да обменя мнения както относно работата на Конференцията по разоръжаване, така и по теми, свързани с предстоящата конференция за преглед по Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

Говорителката подчерта, че Съединените щати, като държава с един от най-големите ядрени арсенали, носят специална и водеща отговорност за напредъка в ядреното разоръжаване – позиция, която, по думите ѝ, се споделя от международната общност.

Китай също така очаква САЩ да възобновят диалога за стратегическата стабилност с Русия и да пристъпят към обсъждане на бъдещите договорености след изтичането на Новия договор за съкращаване на стратегическите настъпателни оръжия (New START).

Според Пекин подобни стъпки биха допринесли за укрепване на глобалната сигурност и за възстановяване на доверието в международната система за контрол над въоръженията.