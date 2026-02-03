/Поглед.инфо/ Китай и Русия имат напълно съвпадащи позиции по въпроса за ускорената „ремилитаризация“ на Япония, заяви на днешната си редовна пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен и предупреди, че този процес застрашава регионалната стабилност.

Коментарът му бе отговор на въпрос за срещата между китайския външен министър Уан И и секретаря на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу, на която последният заяви, че Москва е против плановете на Токио за „ремилитаризация“.

Според Лин Дзиен международната общност наблюдава с повишено внимание военната политика на Токио. Той подчерта, че редица документи с международноправна сила – включително Каирската декларация, Потсдамската декларация и Акта за капитулация на Япония във Втората световна война – ясно определят следвоенните задължения на страната. Японската конституция също налага строги ограничения върху военната ѝ мощ и правото ѝ да води война.

Говорителят заяви, че Япония не се е разграничила напълно от милитаристичното си минало. Като пример той посочи факта, че в храма Ясукуни продължават да бъдат почитани 14 военнопрестъпници от клас А, както и опитите на десни политически сили да променят учебниците по история с цел омаловажаване на агресивните действия на страната в миналото.

Лин Дзиен акцентира и върху нарастващите военни разходи на Япония. По думите му японският военен бюджет расте 14 поредни години и достига 58 милиарда долара, като за последните пет години увеличението е над 60% и вече представлява 2% от БВП. Той отбеляза модернизацията на флота, разработването на далекобойни ракети с обсег над 1000 км и изграждането на многостранна бойна система, обхващаща суша, море, въздух, космос и киберпространство. През 2025 г. Япония за първи път е препродала ракети „Пейтриът“ и е изнесла бойни кораби, което според Пекин представлява пробив в ограниченията за износ на смъртоносни оръжия. Китайската страна изразява тревога и от публични изказвания на японски представители за възможно ядрено въоръжаване и преразглеждане на „трите безядрени принципа“, подчерта говорителят.

В заключение Лин Дзиен заяви, че ускорената „ремилитаризация“ на Япония е реален процес с конкретни действия и стратегическа насоченост. Той призова Китай и всички миролюбиви държави да работят съвместно за ограничаване на тези тенденции и за защита на следвоенния международен ред и световния мир.