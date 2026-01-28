/Поглед.инфо/ Днес Китайският съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT) проведе пресконференция. На нея бяха огласени резултатите от публикувания неотдавна от Американската търговска камара в Китай доклад за проучване на бизнес средата в страната.

Докладът показва, че над половината от анкетираните предприятия очакват през 2025 г. да реализират печалба или значително нарастване на печалбата. Почти 60% от тях планират да увеличат инвестициите си в Китай. Над 70% от анкетираните компании засега не обмислят преместване на производствените си мощности или снабдителните си звена извън страната.

Говорителят на съвета Уан Уъншуай заяви, че това показва, че Китай несъмнено ще продължи да бъде привлекателно място за инвестиции и развитие на чуждестранните предприятия в дългосрочен план.