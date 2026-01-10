/Поглед.инфо/ Китай обяви, че ще преразгледа или премахне част от данъчните облекчения за износ на фотоволтаици и батерии, като мярка за поддържане на устойчиво развитие на тези сектори.

От 1 април 2026 г. ще бъде отменено данъчното възстановяване на добавената стойност за износ на соларни продукти. За батериите данъчната ставка ще бъде намалена от 9 на 6 процента от същата дата и ще бъде напълно премахната от 1 януари 2027 г.

Промяната е приветствана от индустрията, тъй като се очаква да намали натиска върху цените на външните пазари и да облекчи риска от търговски спорове. Очаква се това да помогне на китайските компании да поддържат по-стабилни и рационални износни цени на продуктите, свързани с фотоволтаичния сектор.