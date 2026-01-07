/Поглед.инфо/ От началото на 14-ия петгодишен план (2021-2025) насам Китай е създал най-голямата мрежа за доставки в света с най-голям брой получатели.

Секторът на пощенските и експресните доставки е постигнал среден годишен ръст на приходите от 10%, като годишното потребление на пратки на глава от населението се е удвоило. Данните на държавната пощенска служба показват, че през периода годишните бизнес приходи на Китай са се увеличили от 1,1 трилиона юана на 1,8 трилиона юана, като средният годишен темп на растеж е над 10%, заемайки едно от водещите места в съвременната индустрия на услугите. Годишният обем на експресните доставки е нараснал от 10 милиарда на 100 милиарда, като е достигнал от над 80 милиарда до почти 200 милиарда бройки. Годишното използване на експресни доставки на глава от населението се е увеличило от 59 на 141 единици.