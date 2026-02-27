/Поглед.инфо/ Според Китайската служба за пилотирани космически полети през 2026 г. китайската програма за пилотирани космически полети ще изпълни изцяло разпоредбите на 15-тия петгодишен план, ще задълбочи развитието както на мисията за приложение и развитие на космическата станция, така и на мисията за пилотирано изследване на Луната.

Откакто влезе в фазата на приложение и развитие на космическата станция, Китай успешно е изпълнил шест пилотирани полета, четири мисии за доставка на товари и седем задачи за връщане на космически кораби. Той също така е изпълнил първия си аварийен старт, като шест екипажа от тайконавти и 18 членове на екипажа са прекарали дълъг период от време в орбита. Общо са проведени 13 извънкорабни дейности и множество приложения за разгръщане на полезен товар.

През 2026 г. са планирани две пилотирани мисии и една мисия за доставка на товари. Единственият тайконавт на борда на екипажа на полета „Шънджоу-23“ ще проведе експеримент с едногодишен престой.