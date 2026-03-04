/Поглед.инфо/ Китай ще продължи да бъде идеална, сигурна и перспективна дестинация за чуждестранни инвеститори, заяви на днешната си пресконференция говорителят на Четвъртата сесия на 14-ото ОСНП Лоу Циндзиен.

По думите му само отворен Китай може да постигне модернизация. Въпреки забавянето на глобалния икономически растеж и засилването на едностранните и протекционистки тенденции, китайската икономика продължава да се развива и да се модернизира, подчерта той.

Страната разполага с най-голямата и най-цялостна индустриална система в света, която е ключова част от глобалните производствени и снабдителни вериги. Освен това Китай има огромен потребителски пазар, като се очаква през следващото десетилетие броят на хората със средни доходи да надхвърли 800 милиона.

В този контекст стабилната политика на отваряне към света и прозрачната и предвидима бизнес среда ще продължат да привличат чуждестранни компании. Китай „е бил, е и ще остане“ важна и надеждна инвестиционна дестинация, подчерта Лоу Циндзиен.