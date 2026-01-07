/Поглед.инфо/ В официално изявление на Китайската народна банка (КНБ) от 6 януари се посочва, че през 2026 г. тя ще продължи да провежда умерено разхлабена парична политика, използвайки инструменти като корекции на съотношението на задължителните резерви и намаляване на основните лихвени проценти с цел поддържане на достатъчна ликвидност в икономиката.

Централната банка подчертава, че ще положи целенасочени усилия за поддържане на стабилен обменен курс на юана на разумно и балансирано ниво, като същевременно ще работи за предотвратяване на рискове, свързани с евентуалните му прекомерни колебания.

Банката се ангажира и със засилване на финансовата подкрепа за редица стратегически области, сред които разширяването на вътрешното търсене, технологичните иновации, микро-, малките и средните предприятия. Освен това се планира по-ефективно използване на специализирани инструменти за рефинансиране в сектори като услугите и грижите за възрастни хора, с цел да се стимулира ръста на кредитирането в потреблението на услуги.

Сред другите приоритети се откроява и необходимостта от ограничаване на финансовите рискове в ключови икономически сектори. В тази връзка се предвижда създаването на механизъм за осигуряване на ликвидност за небанкови финансови институции при специфични и извънредни сценарии.

В заключение, в изявлението си КНБ посочва, че ще работи за задълбочаване на процесите на финансови реформи и отваряне, за насърчаване на реформирането на глобалната система за финансово управление, както и че ще продължи да подобрява капацитета си за финансов надзор, управление и обслужване на реалната икономика.