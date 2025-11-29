/Поглед.инфо/ На 28 ноември Политбюро на ЦК на ККП проведе обучителен семинар, посветен на управлението на киберпространството.

На него генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин подчерта, че управлението на киберпространството е ключова задача за превръщането на Китай в силна държава по отношение на интернет технологиите и е пряко свързано с националното развитие и сигурност, както и с основните интереси на хората.

Той посочи, че е необходимо подобряване на дългосрочните механизми за управление на киберпространството, да се усъвършенстват техните възможности за прогнозиране, прецизност, систематичност и координираност. Това, по думите на китайския лидер, е важно за създаването и поддържането на чисто и здравословно киберпространство.

Си Дзинпин заяви също, че управлението на киберпространството е общо предизвикателство, пред което е изправен целият свят. Той призова за активно участие във формулирането на международни правила, съвместни усилия с други страни за борба с киберпрестъпността и насърчаване на изграждането на общност със споделено бъдеще в киберпространството.