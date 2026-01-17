/Поглед.инфо/ Китайски учени и инженери усилено напредват в разработката на своята програма за ядрен синтез, стремейки се да демонстрират производство на електричество от този източник до около 2030 г.

Фокусът е върху проекта BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), чиято цел е да постигне първия в историята нетен енергиен принос от синтезна реакция и реално генериране на електричество. Този пробив метафорично се описва като „запалване на първата лампа, захранвана от ядрен синтез“.

Проектът е част от по-широкия глобален стремеж за разработване на синтезна енергия като екологично чист и практически неизчерпаем източник. Китай вече е сред страните, които задават темпото в изследванията на синтезната технология, допринасяйки и за международни усилия в тази област.

Паралелно с BEST се планира изграждането на научно-иновационен „Град на синтеза“ в района на Хъфей, който да обедини изследователски институти, индустриални мощности и жилищни зони за специалисти.