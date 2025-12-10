/Поглед.инфо/ Китайските регулатори обявиха два нови задължителни национални стандарта за граждански дронове, насочени към засилване на контрола върху бързо разрастващия се сектор.

Първият стандарт въвежда система за регистрация с истинско име, като изисква дроновете да остават неработоспособни преди активиране и след деактивиране. Вторият задължава устройствата да предават непрекъснато данни за идентификация, местоположение, скорост и статус към регулаторните органи от момента на включване до края на полета, осигурявайки наблюдение в реално време.

Според администрацията новите технически стандарти отговарят на ключовите предизвикателства, което ще допринесе за по-сигурно и подредено развитие на индустрията.