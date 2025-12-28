/Поглед.инфо/ Китай ще въведе нов държавен стандарт за енергийната консумация на електрически превозни средства от 2026 г., обяви Държавната администрация на регулиране на пазара.

Той ще бъде първият в света, който поставя задължителен таван на енергийната консумация на електромобили и изисква от производителите да модернизират технически продуктите си. Например, превозно средство с тегло два тона трябва да консумира по-малко от 15,1 киловатчаса на 100 км.

Очаква се това да увеличи средната издръжливост на електромобилите с около 7 процента.

Задължителният таван на енергийната консумация, който варира в зависимост от теглото на превозното средство, е формулиран с оглед на текущото ниво на енергийна консумация на изцяло електрическите пътнически превозни средства, техническия потенциал на конкретни модели, както и контрол на разходите.