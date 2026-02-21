/Поглед.инфо/ На 20 февруари Общото събрание на ООН проведе междуправителствени преговори относно „справедливото разпределение на местата в Съвета за сигурност и увеличаването на броя на членовете“, както и по други свързани въпроси.

Китайският постоянен представител в ООН, посланик Фу Цун, заяви в изказването си, че Япония отказва да се изправи срещу историческите си престъпления от периода на агресия. По думите му Токио публично подкопава установения след Втората световна война международен ред, намесва се в суверенитета на други държави и създава нови заплахи за мира и стабилността в региона. Според него подобна държава няма право да претендира за статут на постоянен член на Съвета за сигурност.

Посланик Фу Цун очерта три основни позиции по въпроса за реформата на Съвета за сигурност. Първо, Съветът не бива да се превръща в „клуб“ на големите и богатите държави. Реформата не трябва да обслужва интересите на ограничено малцинство. Второ, необходимо е да се засили представителството на развиващите се страни и техният глас да се чува по-ясно. Трябва да се създадат условия повече средни и малки държави със самостоятелна политика да участват в работата на Съвета. Особено важно е да се коригира историческата несправедливост спрямо Африка и да се отговори приоритетно на исканията на африканските държави. Трето, реформата следва да се планира с дългосрочна визия и стратегически подход, без да се ограничава единствено от текущата международна обстановка.