/Поглед.инфо/ Китайската национална акробатична трупа спечели голямата награда на Международния цирков фестивал в Будапеща, който приключи в понеделник вечерта с гала представление, отбелязващо 30-годишнината от стартирането на събитието през 1996 г.

Китайската трупа получи най-високото отличие на фестивала за номера си с прескачане през обръч, който беше похвален от международното жури за техническата си прецизност, артистичното изражение и иновативната хореография.

На фестивала бяха връчени три златни награди. Flying Tabares от Аржентина и САЩ спечелиха злато за летяща трапец, украинската артистка Катерина Корниева получи злато за люлка, а братята Мартинес от Колумбия и Япония спечелиха злато за Икариански игри.

Сребърни награди бяха връчени на номера от Израел, Обединеното кралство, Русия и Италия. Бронзови награди получиха изпълнители от Италия, Франция и Швейцария, Русия и Канада.

Международният цирков фестивал в Будапеща е широко признат за едно от най-престижните професионални циркови състезания в света.