/Поглед.инфо/ На 8 февруари официалната медия на китайската армия публикува в официалния си акаунт в WeChat коментар, озаглавен „Техните действия – бъдете бдителни за проникването на японския милитаризъм в културната и спортната сфера“.

В текста поименно се споменават японският тенисист на маса Томокадзу Харимото, анимационният сериал „Детектив Конан“ и франчайзът „Покемон“.

Според публикацията, неотдавнашният спор около планирано събитие, свързано с „Покемон“, в храма „Ясукуни“, където се почитат и осъдени военнопрестъпници от клас А, както и съвместна кампания, свързана с „Детектив Конан“, определена от автора като „обидна за Китай“, отново поставят въпроса за „влиянието на японския милитаризъм в културната сфера“.

В коментара се твърди, че това не е случайно явление. Според автора, „японски десни кръгове използват отслабването на историческата памет между поколенията и чрез популярни спортни и развлекателни идоли, анимация, игри и учебници представят „изкривена и романтизирана версия на историята“. Целта, според текста, е да бъде прекъснато предаването на „реалната историческа памет“ и да се създадат идейни предпоставки за възраждане на милитаризма.

Публикацията завършва с призив „всички хора, които ценят мира, да останат бдителни към подобни тенденции в културната и спортната област“.