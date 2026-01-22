/Поглед.инфо/ Китайската компания UBTECH, специализирана в разработката на хуманоидни роботи, е подписала споразумение с европейския авиационен гигант „Еърбъс“ за доставка на роботи, които ще бъдат използвани в производствените му бази.

Според компанията, „Еърбъс“ е закупил индустриалния хуманоиден робот на компанията – Walker S2, в рамките на съвместна инициатива за проучване на приложенията на хуманоидните роботи в авиационното производство.

Настоящото сътрудничество следва подобно партньорство, което UBTECH сключи миналата година с американския производител на полупроводници Texas Instruments. То подчертава ускореното разширяване на китайската компания на международните пазари и стремежа ѝ да внедрява хуманоидни роботи в различни индустриални сектори, включително авиационното и автомобилното производство, потребителската електроника, интелигентната логистика и производството на чипове.

UBTECH съобщи, че общият обем на поръчките за нейните хуманоидни роботи е достигнал 1,4 милиарда юана (200 милиона щатски долара) през 2025 г. Компанията очаква производственият ѝ капацитет да надхвърли 10 000 единици през 2026 г.

UBTECH започна масово производство на своя робот Walker S2 през ноември миналата година. Той е висок 1,76 метра и разполага с функция за автономна смяна на батерията.

Междувременно, според доклад на базираната в Лондон технологична консултантска компания Omdia, през 2025 г. китайски компании са се превърнали в най-големите производители на хуманоидни роботи в света. В него се посочва, че шанхайската фирма AgiBot е реализирала доставки от над 5100 хуманоидни робота през миналата година, което ѝ е осигурило 39% дял от световния пазар и заема първо място в света както по обем на доставките, така и по пазарен дял. След нея се нареждат Unitree и UBTECH с доставки съответно от 4200 и 1000 единици.