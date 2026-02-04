/Поглед.инфо/ Днес в Пекин Китайската академия за социални науки представи шест „Нови археологически открития в Китай през 2025 година“.

В обекта „Синмяоджуан“ в окръг Янюен, провинция Хъбей, бяха открити древни човешки останки, датиращи отпреди 120 000 до 13 000 години, които предоставят систематичен материал за изследване на произхода и еволюцията на съвременните хора в Северен Китай.

Обектът „Пейлиган“ в район Синджън, провинция Хънан, се отличи с останки от палеолита и неолита, като са открити керамични фигурки, датиращи отпреди около 8000 до 7500 години.

По отношение на неолитната археология, обектът „Джъндзякоу“ в град Джандзякоу, провинция Хъбей, разкри девет каменни могили, които предлагат нови улики за проследяване на разпространението на културата Хуншан и моделите на миграция на хората.

Другите три новооткрити обекта се намират в Синдзян и Шандун.