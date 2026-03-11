/Поглед.инфо/ Китайска държавна железопътна група е инвестирала 72,2 милиарда юана инвестиции в железопътни дълготрайни активи, което е увеличение от 5,4% на годишна база.

От началото на тази година железопътната група е насърчила висококачественото изграждане, а 46 ключови проекти са продължили строителството си през почивните дни за Пролетния фестивал, което е довело до положителен напредък по редица големи инженерни инициативи. Така е даден нов импулс на регионалното икономическо и социално развитие.