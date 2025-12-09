/Поглед.инфо/ На 8 декември пристанище Циндао, четвъртото по големина в света, надмина 700 милиона тона претоварени товари за годината, постигайки този важен резултат 15 дни по-рано в сравнение с 2024 г. От началото на годината пристанището вече 13 пъти е подобрявало световния рекорд за ефективност на автоматизираното терминално обслужване.

Официални данни от същия ден показаха, че общата стойност на вноса и износа на Китай е достигнала 41,21 трилиона юана през първите 11 месеца, което е с 3,6% повече в сравнение с предходната година. За този период търговията на Китай с различни пазари, включително АСЕАН, ЕС, Африка и Латинска Америка, е нараснала, като същевременно частните предприятия и фирмите с чуждестранни инвестиции също са отбелязали увеличение на вноса и износа. Това подчертава растящата динамика на икономическите субекти в Китай и допълнително утвърждава страната като стабилизиращ фактор в глобалната търговия.

Устойчивостта на китайската икономика се откроява още по-ясно на фона на международната нестабилност. През тази година се наблюдава забавяне на глобалния икономически растеж и доминация на търговския протекционизъм. Въпреки това, външната търговия на Китай бележи ръст противно на глобалните тенденции през първите 11 месеца на годината. Само през третото тримесечие икономическият капацитет на Китай надмина този на Германия за цялата 2024 г., като се има предвид, че Германия е третата по големина икономика в света. Това превръща Китай в най-стабилния и надежден двигател за глобалното икономическо развитие. Системната интеграция на различни фактори, като институционални предимства, предимства на предлагането, търсенето и кадрите, създава мощна икономическа синергия.

Наскоро няколко международни институции последователно повишиха прогнозите си за икономическия растеж на Китай. Например, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) увеличи прогнозата си до 5%, отбелязвайки, че вече три пъти през годината е коригирала очакванията си нагоре, поради „устойчивостта, трансформацията и динамичността“ на китайската икономика.